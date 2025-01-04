Утром в субботу, 4 января, затруднены условия передвижения по дорогам в окрестностях Риги, предупреждает предприятие Latvijas valsts ceļi.

Особенно сложная обстановка сложилась на Рижской окружной дороге, на Бауском шоссе от Кекавской окружной дороги до Дзимтмисы и на всей протяженности Елгавского шоссе.

Также осложнены условия для передвижения на Лиепайском шоссе от Риги до Блидене, на Вентспилсском шоссе от Кудры до Стразде, на Кокнесском шоссе от Тинужи до поворота на Скривери и на Даугавпилсском шоссе от Икшкиле до Яунелгавы.

Затруднена езда по региональным дорогам в окрестностях Добеле, Тукумса и Елгавы.

На остальной территории Латвии дороги также могут быть обледенелыми, поэтому Latvijas valsts ceļi призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу или по возможности отложить поездку.

На расчистке и обработке дорог против обледенения работают 147 единиц зимней техники.

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