Председатель Сейма Дайга Миериня планирует внести предложение об изменениях в Регламенте Сейма, чтобы ввести внутренний аудит в администрации парламента в соответствии с положениями закона о внутреннем аудите.

Как сообщили в бюро спикера, в ходе рассмотрения этого предложения депутаты и ответственная комиссия смогут обсудить также процесс внешнего аудита и необходимость дополнить его ревизией Государственного контроля.

В настоящее время в Сейме действует комиссия по публичным расходам и ревизиям, которая проверяет расходы парламента, а ревизию годового отчета Сейма проводит присяжный ревизор.

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