В Риге продолжаются съемки корейского шпионского боевика Humint, поэтому в январе в столице будут действовать ограничения движения транспорта, сообщили порталу Delfi в самоуправлении.

С воскресенья, 5 января, до вторника, 7 января, съемки будут проходить на мосту Милгрависа, Рижской судоверфи, улице Галес и проспекте Вецакю. В пятницу, 10 января, съемки пройдут на улице Даугавпилс, а в субботу, 11 января, - на улице Стабу. С пятницы, 10 января, до воскресенья, 12 января, съемки будут проходить на улицах Лачплеша и Авоту. В свою очередь, с пятницы, 17 января, до субботы, 18 января, съемки будут проходить на Вантовом мосту, улице Матиса, улице Тербатас и улице Ноликтавас.

С воскресенья, 5 января, с 12 часов дня до 17 часов среды, 8 января, улица Галес будет закрыта для движения транспорта. В пятницу, 10 января, с 6.30 до 12 часов для движения транспорта будет закрыт участок улицы Даугавпилс от улицы Калупес до улицы Екабпилс. Между тем, в ночь с пятницы, 17 января, на субботу, 18 января (с 21.00 до 04.00), будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях на Вантовом мосту, на участке от улицы Ноликтавас до улицы Слокас.

Во время съемок также будет запрещена остановка и парковка во многих местах в городе.

С субботы, 4 января, с 18.00 до среды, 8 января, с 05.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Галес. С 15.00 четверга, 9 января, до 12.00 пятницы, 10 января, запрет на остановку и стоянку будет действовать на участке улицы Даугавпилс от улицы Калупес до улицы Екабпилс (по обеим сторонам улицы), на территории перед зданием на улице Даугавпилс 49A и перед зданием на улице Даугавпилс 49.

С 18 часов 9 января до 6 часов понедельника, 13 января, будет действовать запрет на стоянку и остановку транспортных средств на участке улицы Авоту от улицы Лачплеша до здания на улице Авоту 17 (включительно), кроме стоянок для доставки, а также на участке улицы Лачплеша от улицы Авоту до здания на улице Лачплеша 57 (включительно), кроме стоянок для доставки и стоянок для инвалидов.

В субботу, 11 января, с 12 часов дня до 23 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Стабу от здания на улице Стабу 54 (включительно) до здания на улице Стабу 60.

С 9 часов пятницы, 17 января, до 9 часов субботы, 18 января, будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Ноликтавас (по обеим сторонам) от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Муйтас, за исключением места для парковки инвалидов. В свою очередь, с 12 часов 17 января до 6 часов 18 января будет действовать запрет на остановку и стоянку на улице Тербатас, возле здания на улице Тербатас 65. Также с полуночи воскресенья, 18 января, до 6 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Матиса (нечетная сторона) от улицы Кришьяня Барона до улицы Тербатас.

Во время съемок самоуправление призывает владельцев, управляющих и жильцов зданий не проводить строительные работы, ремонт фасадов зданий и не размещать мусорные контейнеры на видных местах, поскольку это может помешать съемкам.

Съемки будут проходить в следующих местах:

С субботы, 4 января, по среду, 8 января, на мосту Милгависа, участке улицы Эзера до проспекта Вецакю, на участке проспекта Вецакю от моста Милгрависа до улицы Галес и на всей улице Галес;

В пятницу, 10 января, на участке улицы Даугавпилс от улицы Екабпилс до улицы Калупес и от улицы Калупес 10 до улицы Даугавпилс

С 10 января по 13 января на участке улицы Лачплеша от улицы Авоту до улицы Лачплеша 63;

С 17 января по 18 января на Вантовом мосту, на участке от улицы Цитаделесь до улицы Слокас, на участке улицы Матиса от улицы Матиса 13 до улицы Матиса 6 и на участке улицы Тербатас от улицы Тербатас 65 до улицы Тербатас 72.

Как сообщалось ранее, с декабря 2024 по март 2025 года в Риге проводятся съемки корейского шпионского боевика Humint.

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