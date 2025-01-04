С 2025 года все торговцы должны были избавиться от легких полиэтиленовых пакетов и заменить на пакеты из более дружественных окружающей среде материалов. Что изменилось для покупателей, сообщает LSM+ со ссылкой на представителей розничных торговых сетей.

С 1 января супермаркеты обязаны заменить легкие полиэтиленовые пакеты на биоразлагаемые и бумажную продукцию.

Изменения в законе об упаковке распространяются на всю латвийскую торговлю. Пакеты теперь должны быть плотностью не менее 49 микрон для ускоренного разложения в природе. Однако, чем меньше плотность, тем ниже прочность.

"В нашем случае 50 микрон, в результате чего мешочек более прочный. И хорошая новость в том, что он произведен на 85% из биологически перерабатываемых материалов. И в качестве бонуса доступны бумажные пакеты и тканевые сумки для переноски продуктов", — сообщила глава отдела коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

В свою очередь, руководитель отдела внешней коммуникации Rimi Latvija Эверита Бычкова отметила, что в магазинах Rimi доступны два вида пластиковых пакетов.

"Один из них — это дружелюбный к среде пакетик зелёного цвета из биопластика, в соответствии с европейскими стандартами, он биоразлагаемый, как при домашнем компостировании, так и в промышленном. И второй вид упаковки — это белые пакеты, которые тоньше, чем используемые до этого красные пакеты, но есть возможность их использовать повторно", — пояснила Бычкова.

Цены на пакеты остались в пределах 30-35 центов. Однако тонкие пакеты для овощей и фруктов пока доступны, так как они не подпадают под запрет. В будущем их планируют заменить на бумажные или биоразлагаемые аналоги. Пока неясно, будут ли они бесплатными.

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