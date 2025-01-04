После того, как в ночь на субботу, 4 января, через Латвию прошел активный циклон, принесший с собой сильные ветры и интенсивные снегопады, на Калнциемской наблюдательной станции был зарегистрирован самый толстый снежный покров.

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, толщина снежного покрова в Калнциемсе в субботу составила 13 сантиметров.

Толщина снежного покрова на метеорологических станциях в окрестностях Лиепаи достигла 8-10 сантиметров, в Риге, Елгаве и Сигулде - 9 сантиметров, в Руйене - 8 сантиметров, в Мерсрагсе и Стенде - 6-7 сантиметров, а в других частях Латвии толщина снежного покрова составляет до 5 сантиметров.

В некоторых местах, таких как Бауска и Добеле, снежный покров отсутствует вовсе.

В свою очередь, самые сильные порывы ветра были зафиксированы на Вентспилсской наблюдательной станции, где скорость ветра достигала 27,2 метра в секунду. Немного слабее порывы были зафиксированы в Риге, Лиепае и Павилосте.

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