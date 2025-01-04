В Риге с 10 января по 26 января будет проходить бесплатная аудиовизуальная выставка "Газа остается историей", созданная "Палестинским музеем". Выставка будет проходить в общественном центре Maiznīca на улице Ластадияс 60, сообщили представители общества "За свободную Палестину" (Par brīvu Palestīnu).

На выставке будут представлены работы различного формата — фотографии, видео и аудиозаписи, плакаты и другие информативные материалы, рассказывающие о происходящем в секторе Газа с точки зрения живущих там людей, как в повседневной жизни, так и во время израильских бомбардировок.

На открытии выставки 10 января в 19.00 состоится открытый видеозвонок с палестинцами с Западного Берега. Модератором беседы выступит доктор лингвистических наук из США Тамрика Хвтисиашвили, которая сейчас живет и работает в Риге. С 2019 по 2020 год Хвтисиашвили работала преподавателем в университете Хеврона. Во время видеозвонка у каждого будет возможность задать вопросы. Беседа будет проходить на английском языке.

В рамках выставки запланированы и другие мероприятия, посвященные Палестине, например, киновечера, беседы, концерты.

Выставка создается в память о жертвах среди мирных жителей сектора Газы, погибших в результате израильско-палестинского конфликта, который начался в октябре 2023 года после атаки террористической организации ХАМАС на Израиль.

Как отмечают организаторы мероприятия, цель выставки — гуманизировать людей, выживших в руинах Газы, выслушав их личные истории.

Выставка призывает обратить внимание на события в Палестине, а также удары Израиля по Ливану и Сирии, и выступить за прекращение боевых действий на всех этих территориях.

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