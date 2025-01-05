Утром в воскресенье, 5 января, снег и гололедица почти по всей стране затрудняют движение по основным и региональным автомагистралям страны, сообщает VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) .

Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения на работах в целом по Латвии по содержанию дорог задействовано 118 единиц зимней техники.

Сложные условия движения на основных дорогах страны на отдельных участках Таллиннского шоссе (А1), на Видземском шоссе (А2) на участках от Риги до Сигулды и от Аугшлигатне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) на участке от Стальбе – Валка, на всем Даугавпилсском шоссе (А6), на Лиепайское шоссе (А9) на участке от Скрунды до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) на участке от Стразде до Вентспилса, весь участок дороги Лиепая-Руцава (граница Литвы) (А11), на Резекненском шоссе (А12), на всей дороге граница России (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс -граница Литвы (Медуми) шоссе (А13), на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне и на всем участке национальной региональной дороги Тинужи-Кокнесе (P80).

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Земгале и окрестностей Риги и Мадоны.

Госпредприятие Latvijas valsts ceļi напоминает, что даже после проведения ремонтных работ на дорогах может вновь образоваться слой снега и наледи. Уборочные работы проводятся для того, чтобы максимально улучшить состояние дорог, но они не могут предотвратить характерные для зимы погодные условия.

Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке, уделяя главное внимание дорогам, которыми пользуется наибольшее количество пользователей. Следует учитывать, что дороги местного значения с низкой интенсивностью движения могут оставаться заснеженными в течение длительного периода времени.

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