С понедельника, 6 января, в Риге в связи с изменением названий учреждений, несколько остановок общественного транспорта также поменяют названия, сообщили порталу Delfi в Rīgas satiksme. В частности, изменятся названия остановок в микрорайонах Иманта, Саркандаугава и Зиепниеккалн.

Рижская дума приняла решение переименовать парк Анниньмуйжас в лесопарк Анниньмуйжас, поэтому будет изменено название остановки автобусных маршрутов № 4, 36, 56 и 63. С 6 января остановка в Иманте "Парк Анниньмуйжас" будет называться "Лесопарк Анниньмуйжас".

В связи с изменением названия учреждения на "Национальный центр психического здоровья" изменится и название остановки в Саркандаугаве троллейбуса № 3 и автобуса № 49. С понедельника остновка "Центр психиатрии и наркологии" будет именоваться как "Центр психического здоровья".

В Зиепниеккалнсе на маршруте троллейбусов № 4 и 19 и автобусов № 44 и 46 в обоих направлениях вместе с названием остановки "Улица Берзупес" в салоне общественного транспорта объявляется "2-я больница". В дальнейшем название остановки будет изменено на "Улица Берзупес / 2-я больница".

Еще в двух случаях названия остановок автобусов претерпят незначительниые изменения. В Шампетерисе название остановки "Улица Цандера" автобусных маршрутов № 22 и 56 изменили на "Улица Фридриха Цандера". А название остановки автобусных маршрутов № 2 и 24 "Станция Вецдаугава" будет именоваться как "Вецдаугавская станция".

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