Чтобы обеспечить постоянную доступность универсальной почтовой услуги (UPP) на всей территории Латвии и эффективный обмен отправлениями UPP с другими странами, с 1 января изменились тарифы UPP. Ранее повышение тарифов на услуги почты утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг, сообшает Latvijas Pasts.

При этом с января 2025-го созданы три тарифные группы (вместо прежних 14 групп) – Латвия, Европейская экономическая зона (ЕЭЗ) и остальной мир.

Стоимость доставки будет зависеть от пункта назначения. С 1 января 2025 года цена отправки простого письма весом до 20 г адресату по Латвии составит 2,30 евро, внутри ЕЭЗ – 2,54 евро, а в другие страны мира – 3,77 евро.

Latvijas Pasts предлагает клиентам чаще использовать сайт самообслуживания Manspasts.lv, чтобы меньше ощущать повышение почтовых тарифов. С 1 января при регистрации заказного или ценного письма на сайте Manspasts.lv применяется скидка в размере 0,40 евро (включая НДС). Эта скидка применяется и к оформлению отслеживаемых отправлений, отличных от UPP.

Изменения тарифов связаны с изменением привычек клиентов, сокращением объемов традиционных почтовых отправлений, ростом транспортных и логистических издержек, ростом цен на энергоносители и увеличением зарплат сотрудников, поясняет Latvijas Pasts. В тарифы UPP включены и затраты на содержание сети из 155 почтовых отделений по всей Латвии. Также в сторону повышения изменились стоимость и условия обеспечения международных почтовых отправлений.

Прежние тарифы действовали с начала 2023 года и не менялись в течение двух лет, отмечает Latvijas Pasts.

"Хотя с 2023 года произошел значительный рост стоимости ресурсов, Latvijas Pasts реализовала ряд мер по оптимизации затрат. В том числе — внедрение автоматизированных решений по сортировке, регулярный мониторинг запросов на почтовые услуги, пересмотр маршрутов доставки, создание крупнейшей сети посылок в Латвии и все большая цифровизация услуг", отмечает Latvijas Pasts.

Упрощая процесс отправки, вместо прежних 14 тарифных групп для почтовой корреспонденции с документами или письмами с 1 января определены только три - Латвия, Евразийская экономическая зона (ЕЭЗ) и остальной мир.

Ознакомиться с новыми тарифами UPP можно на сайте Latvijas Pasts (здесь), а стоимость конкретной отправки можно рассчитать с помощью калькулятора тарифов.

Fоtо: Tarifi Latvijs Pasts

Fоtо: Tarifi Latvijs Pasts

UPP – это минимальный набор почтовых услуг определенного качества, который доступен всем пользователям в Латвии по единому тарифу, независимо от их географического расположения. Провайдер UPP обязан обеспечить внутреннюю и трансграничную письменную корреспонденцию и почтовые посылки, а также доставку подписной прессы.

"Latvijas Pasts" предоставляет UPP до 31 декабря 2026 года. Тарифы на услуги в почтовом секторе утверждаeт Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK).

"Latvijas Pasts" является обществом с государственным капиталом.

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