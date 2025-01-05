План безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы направлен на сокращение количества серьезно травмированных и погибших в ДТП с помощью запланированных мер, поэтому необходимы дополнительные меры для повышения безопасности дорожного движения, информирует агентство LETA со ссылкой на Министерство сообщения.

Отчет Минсообщения, который правительство Латвии рассмотрит 7 января, содержит около 30 новых мер по повышению безопасности дорожного движения, среди которых в качестве приоритета указан план по реализации "политики нулевой терпимости" к превышению разрешенной скорости движения до 10 км/ч.

В качестве других приоритетных планов в Минсообщения - предложения внедрить систематическое изучение серьезных аварий и расширить контроль за участниками движения путем установки новых средств контроля средней скорости (не менее 16 камер) и других устройств контроля нарушений (контроль соблюдения сигналов светофора и контроль нарушения полосы общественного транспорта).

Минсообщения предлагает реализовать пилотный проект по оценке утомляемости водителей автобусов и водителей грузовиков, провести оценку для повышения безопасности услуг микромобильности, возложив на поставщиков услуг обязательство проводить тесты на реакцию для всех арендованных транспортных средств в праздничные ночи.

В плане предлагается в качестве приоритета улучшить контроль за участниками дорожного движения путем изменения политики наказаний за нарушения ПДД, а также улучшить подготовку участников движения за счет повышения требований к подготовке водителей-новичков.

По мнению Минсообщения, нормативные акты играют решающую роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Аналогичным образом, стандарты, касающиеся проектирования, строительства, содержания дорог и дорожных знаков, обеспечивают прочную основу для безопасности движения.

В ходе дискуссий эксперты по безопасности дорожного движения оценят необходимость усовершенствований и доработок дорожной инфраструктуры - разделение встречных полос разграничительными столбами, реконструкция перекрестков под углом 90 градусов, введение "турбокругов", введение дорожной разметки и т.д.

Актуальным вопросом является и сокращение дорожных развязок и поворотов - ликвидация левых поворотов и выделение дополнительного финансирования на покос придорожных дорог, технологии обработки поверхности, строительство парковок для грузовиков, отмечают в министерстве.

По мнению министерства, образовательный аспект безопасной скорости имеет значение для достижения цели снижения количества смертей и серьезных травм в авариях, особенно среди уязвимых участников дорожного движения. Эффективность ограничения скорости зависит от внимательного и законопослушного поведения участников дорожного движения, функциональности мониторинга дорожного движения и восприятия параметров дороги.

Эксперты по безопасности дорожного движения также обсуждают необходимые улучшения в подготовке новых водителей, оценивают введение ограничений на обучение вождению при наличии разрешения на обучение или "белых прав".

Исследования показывают, что примерно треть несчастных случаев со смертельным исходом происходит из-за превышения или неподходящей скорости.

В министерстве заявляют, что предложенные меры должны быть решены в связи с изменением поведения и восприятия населения, например, путем выбора дороги в зависимости от дорожного движения, безопасного вождения, сокращения потребления алкоголя и вождения в нетрезвом виде, а также обеспечения надлежащего технического состояния транспортного средства.

Эксперты сейчас обсуждают конфискацию автомобилей со значительными дефектами технического состояния и конфискацию автомобилей в случаях, когда есть большое количество решений о наложении штрафов за нарушения ПДД, но штрафы длительное время не выплачиваются.

"Для Латвии целесообразна не только установка камер контроля скорости, но и введение участков контроля средней скорости, которые снижают общую скорость движения хотя бы на отдельных участках дорог", подчеркивает Минсообщения.

С точки зрения министерства, следует также оценить возможность снижения разрешенной скорости движения в городских условиях (например, до 30 км/ч - в густонаселенных районах или районах с большим потоком пешеходов и средств микромобильности) и за пределами населенных пунктов ( например, не выше 80 км/ч).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !