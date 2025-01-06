По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером 6 января, а также в ночь на 7 января во многих районах Латвии, включая Ригу, ожидается мокрый снег, который затем сменится гололедицей.

В этой связи Рижское самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность и своевременно планировать время и маршруты своих поездок, учитывая, что в дороге придется провести больше времени.

Ответственные за уборку городских улиц службы продолжают работать в соответствии с зимним режимом, обрабатывая спецсредствами как дороги, так и тротуары. Чтобы облегчить работу коммунальным службам, самоуправление призывает жителей максимально пользоваться общественным транспортом.

О не расчищенных от снега дорогах, тротуарах, велодорожках, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и кровлях можно сообщать по единому телефону — 80001201.

В этом сезоне за состоянием дорог в Курземском районе и Земгальском предместье Риги следит Roadeks un LAU, в латгальском предместье и Центральном районе столицы - SIA Eco Baltia vide, а также SIA CBF Ļ-KO, а в Видземском предместье и Зиемельском районе - SIA Vizii Urban. За состоянием проезжей части на столичных мостах следит SIA RĪGAS TILTI.

На расчистке магистральных дорог в Риге задействовано 39 единиц спецтехники. В зимнее время к снегоуборочным работам на улицах Риги также дополнительно привлекаются более 60 единиц тракторной техники.

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