С 20 января в Риге изменится маршрут следования 47-го автобуса. Как отмечают в Rīgas satiksme, автобус больше не будет ездить в центр.

Таким образом, от Гетлини автобус будет доезжать только до Пурвциемса, до кольца 17-го и 23-го троллейбусов.

В муниципальном предприятии сообщили, что эти изменения обеспечат более частые интервалы движения и более точное выполнение расписания, поскольку автобус больше не будет пересекать участки с интенсивным движением в центре Риги.

В рабочие дни количество рейсов увеличится с 29 до 48.

Указывается, что подобные изменения в маршрут следования автобуса внесены после обсуждений с жителями окрестностей Шкиротавы и Гетлини.

По рабочим дня первый автобус будет прибывать в Гетлини уже в 06.33 (сейчас — в 07.12). Последний рейс из Пурвциемса позволит добраться до Шкиротавы в 22.15 (сейчас — в 21.11).

В направлении из Гетлини в Пурвциемс последний рейс запланирован в 21.10 (сейчас — в 20.30). В свою очередь, автобусы, которые отправляются по расписанию из Гетлини в 21.50 и 22.30 будут ехать до остановки "улица А. Сахарова".

В Rīgas satiksme отметили, что у жителей Шкиротавы, Гетлини и их окрестностей по-прежнему будет возможность без пересадки добраться до многих близлежащих важных объектов – учебных заведений, поставщиков коммерческих услуг, а также медицинских учреждений.

Жителям, конечный пункт назначения которых находится в окрестностях центра, могут пересесть на один из регулярно курсирующих автобусных и троллейбусных маршрутов на улице Андрея Сахарова, ул. Аугуста Деглава, ул. Дзелзавас, а также на ул. Крустпилс.

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