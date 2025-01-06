Конституционный суд возбудил дело и оценит, соответствует ли Сатверсме норма, которая запрещает лицам, осужденным за насилие, усыновлять детей.

Как сообщила агентству LETA пресс-служба Конституционного суда, дело было возбуждено по заявлению Рижского окружного суда. В окружном суде рассматривается гражданское дело об утверждении усыновления. Суд считает, что указанное ограничение закона должно быть отменено, поскольку органы опеки, соблюдая принципы осторожности, способны индивидуально оценить, может ли конкретное лицо, ранее совершившее насильственное преступление, представлять большую угрозу безопасности ребенка, чем лицо, не подвергавшееся наказанию.

Окружной суд просит Конституционный суд оценить соответствие Сатверсме нормы Гражданского закона. Оспариваемая норма устанавливает, что не может быть усыновителем лицо, осужденное за преступления, связанные с насилием или угрозой насилия, независимо от того, была ли судимость снята или погашена.

Окружной суд считает, что запрет, установленный оспариваемой нормой относительно усыновителей, осуждённых за насильственные преступления, является несоразмерным и не соответствует 110-й статье Сатверсме.

Ранее Конституционный суд в другом решении по вопросу соответствия 4-й части 163-й статьи Гражданского закона 96-й и 110-й статьям Сатверсме признал оспариваемую норму несоответствующей 110-й статье Сатверсме в той части, в которой эта норма устанавливала запрет для лиц, подающих заявление на усыновление ребенка другого супруга. В этом дело Конституционный суд должен оценить конституционность оспариваемой нормы в отношении другой правовой ситуации, охватываемой этой нормой.

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