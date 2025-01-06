Председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии Владимир Иванов поздравил староверов Латвии с Рождеством Христовым.

Дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с великим церковным праздником Рожества Господа Бога и спаса нашего Iсуса Христа!

Вспоминая это великое событие – пришествие в мир Сына Божия, Господа нашего Iсуса Христа, постараемся укрепить в себе Веру, чтобы она из формального вероисповедания превратилась в живое чувство, которое побудило бы нас всем сердцем, умом и душой принять жизнь по Евангелию. Нужно стремиться к тому, чтобы Евангелие стало нашим руководством жизни.

От нас требуется живая вера в то, что действительно одна из ипостасей Пресвятой Троицы - Бог сын - неизъяснимым образом воплотился во чреве пресвятой Девы Марии и принял на себя человеческое естество. Он родился как человек, не переставая быть Богом. Потом добровольно предал Себя на распятие ради того, чтобы своими страданиями искупить грехи всего человечества, нас всех: живших от начала и тех, кто будет жить до его Славного второго пришествия. "… "нас бо ради родися Отроча, Младо Превечный Бог" (Кондак на Рожество Христово). Мы должны в сердце своем вместить несовместимое, но действительно произошедшее: Бог и Человек одновременно. Иметь христианскую веру и трепет перед великой истиной – явлением в мир Бога, который был одновременно и человеком, в этом есть смысл праздника Рожества Христова.

Мы должны понимать – для чего идем в храм; Кто нас собрал, чего мы желаем, ради чего молимся. Мы верим в вечную жизнь и признаем великую жертву Бога, пришедшего в мир и распятого за каждого из нас, чтобы дать нам возможность спасения.

Мы знаем, что ради спасения души и вечной жизни миллионы христиан отрекались от земных благ этого временного мира.

Хочется пожелать - приобрести нам твердую веру. Пожелать нам всем больше и больше укрепляться в вере в Господа нашего Iсуса Христа, воплощенного Сына Божия, чтобы эта вера заставила нас думать о главном: О том, о чем нам нужно думать в первую очередь – о вечности.

Необходимо помнить, что, независимо от нашего желания каждое мгновение приближает нас к вечности. Не поддаваясь суете, в которую нас увлекает враг рода человеческого, преодолевать излишнее увлечение к достижению материальных благ.

А надежду и оптимизм дает нам "…нас ради родившийся Отроча, Младо Превечный Бог!"

Дорогие братья и сестры!

Желаю вам встретить и провести праздничные дни в молитве, укреплении веры, христианской любви, мира и добра. Здравия, духовного роста, реализации благих намерений, душевного спасения и помощи Божией во всех ваших благих делах.

Пусть тихая радость праздника согревает вашу душу весь год.

СЛАВА ГОСПОДИ РОЖЕСТВУ ТВОЕМУ!

Председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии,

Владимир Леонтьевич Иванов

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