Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии Преосвященным Архипастырям, боголюбивым пастырям, благоговейным диаконам, всечестному иночеству и всем верным чадам Латвийской Православной Церкви.

Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры – чада Святой Латвийской Православной Церкви! С великой радостью встречаем мы светлый праздник Рождества по плоти Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. "Велия благочестия тайна, Бог явися во плоти" (1Тим. 3.16). Скромный безвестный Вифлеем, и в нём, в убогом вертепе, "скотии ясли" стали для всего мира центром внимания и точкой отсчёта нового времени, ибо в них возлёг Невместимый Христос Бог.

Богомладенец Христос даёт всему миру первый урок – для спасения души необходимо одеться в одежду смирения. Преподобный Исаак Сирин пишет: "Смирение есть некая таинственная сила... (оно есть) риза Божества. Кто облекается в сию ризу смирения, облекается в Самого Христа", и далее преподобный спрашивает: "Что есть совершенство?", и отвечает: "Глубина смирения".

Святитель Игнатий Брянчанинов учит нас, что "ни у человеков, ни у ангелов нет средств к исправлению поврежденного грехом человечества". Поэтому Вечный явился во времени, и Бестелесный – во плоти, и с Ним вошла в мир вечность. Апостол Павел называет Иисуса Христа новым Адамом, от Которого произошло новое святое потомство, украшенное Его именем и предназначенное к вечному спасению. Это великое потомство составляют все христиане, принявшие Его учение, рождённые от воды и Духа, живущие в лоне Его Церкви. Пусть убогие ясли наших сердец станут любимыми яслями Богомладенца Христа на земле.

Рождество Христово - праздник мира и примирения. Поэтому надлежит нам в святочные дни потрудиться ради созидания мирного устроения собственной души и жизни своих близких, а также вознести усердную молитву о "мире всего мiра", о соединении всех в вере и о созидании любви и добра. Чтобы прекратились кровопролитие, вражда и ненависть и воцарился благословенный мир Христов и в наших сердцах звучала ангельская песнь: "Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!".

В эти светлые и радостные дни прославим Рождьшагося в Вифлееме Богомладенца Христа Спасителя, Его Пречистую Матерь Пресвятую Богородицу. Пусть незыблемым миром, светлой радостью и благодарностью Богу наполнятся наши сердца.

Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно и всерадостно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова.

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Рождьшегося в Вифлееме, молитвы Пречистой Его Матери, святого священномученика Иоанна, Архиепископа Рижского и всех святых, и моё Архипастырское благословение да будут со всеми вами. Аминь.

Божией Милостью

АЛЕКСАНДР

Митрополит Рижский и всея Латвии

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