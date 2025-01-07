Утром во вторник, 7 января, из-за гололеда условия движения на большей части Латвии затруднены, а на отдельных участках дорог на границе с Россией и Эстонией движение очень затруднено, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Как сообщает агентство LETA, утром во вторник в Риге были также очень скользкие тротуары. По той причине рано утром, где тротуары не были почищены, пешеходы предпочитали идти по проезжей части.

Как сообщает LVC, на дорогах работает 146 единиц зимней техники.

Примерно в 6.50 утра самые плохие условия движения на главных дорогах были на участке Сигулдского шоссе от Виреши до границы с Эстонией, на участке дороги A13 граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) между Берзгале и Гребнево, на участке Резекненского шоссе между Резекне и Зилупе и на участке Даугавпилсского шоссе от Извалды до границы с Россией.

Условия вождения сложные по всей Видземе, а также в Латгале и центральной части Курземе. С другой стороны, сегодня утром в окрестностях Лиепаи, Елгавы и Бауски, а также на Даугавпилсском шоссе и магистрали Тинужи-Кокнесе есть редкие участки с удовлетворительными условиями движения.

На региональных дорогах движение затруднено по всей Латвии, но особенно сложно в окрестностях Даугавпилса, Мадоны, Екабпилса, Краславы и Лудзы.

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