В связи с продолжающейся реконструкцией Земитанского моста, с сегодняшнего дня и до 15 мая вводятся изменения в ограничения движения, сообщила Рижская дума.

Будет ограничено движение транспортных средств на мосту: для движения будет оставлена одна полоса в начале моста в направлении из центра города и две полосы для в направлении в центр города.

Кроме того, в указанный период движение будет ограничено на перекрёстке улиц Пернавас и Александра Чака.

Ответственным за выполнение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, доступ транспортных средств жителей и предприятий, находящихся на указанных участках улиц, к месту жительства или предприятия, а также беспрепятственное движение оперативного и общественного транспорта.

Как уже сообщалось, в Риге ведутся работы по реконструкции моста Йорга Земитана.

Летом Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение взять заём в размере 20,5 миллионов евро на реконструкцию Земитанского моста.

В общей сложности реконструкция моста обойдётся до 24,2 миллионов евро. Из них софинансирование Рижского самоуправления составит 3,6 миллиона евро.

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