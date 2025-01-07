Госполиция считает допустимым снижение порога применения наказания при превышении скорости до 5 км/ч сверх установленного ограничения, сообщили агентству LETA в отделе по общественным связям Госполиции.

Как указали в полиции, причина серьезных аварий редко зависит от того, едет ли водитель со скоростью 90 или 100 км/ч. Аварии со смертельным исходом чаще всего происходят при лобовых столкновениях и неосторожных обгонах, когда скорость намного выше. Также причинами серьезных аварий являются невнимательность, использование телефона за рулем и агрессивная культура вождения в целом.

Поэтому, по мнению Госполиции, штрафы для водителей с первого километра превышения скорости не решат проблему, и порог применения наказания можно было бы снизить до 5 км/ч сверх допустимой скорости.

Как сообщалось, Минсообщения подготовило промежуточную оценку реализации плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы, в котором содержится около 30 новых мер по повышению безопасности на дорогах, включая внедрение политики нулевой терпимости к превышению скорости до 10 км/ч.

Также министерство предлагает рассмотреть возможность снижения разрешенной скорости движения в густонаселенных районах городов и зонах с интенсивным движением пешеходов и микротранспорта до 30 км/ч, а на некоторых наиболее опасных участках дорог вне населенных пунктов - до 80 км/ч.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !