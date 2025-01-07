На платформе "Manabalss.lv" начат сбор подписей за инициативу сделать один из участков юрмальского пляжа доступным для выгула домашних питомцев круглый год.

Автор инициативы Алла Дитля отмечает, что нынешние ограничения на прогулки с питомцами на юрмальских пляжах несоразмерны и создают ненужное бремя как для муниципальной полиции, так и для владельцев животных.

"Использование пустого пляжа при соблюдении правил, когда животное находится на поводке, а владелец обеспечивает сбор экскрементов, никому не навредит", - говорится в инициативе.

Дитля отмечает, что в Юрмале нет альтернативных мест для прогулок с животными вблизи моря, что значительно ограничивает возможности их владельцев качественно проводить время на свежем воздухе. Поэтому она призывает выделить определенный участок пляжа, например, в районе Лиелупе или Кемери, где будет разрешено выгуливать питомцев круглый год.

На данный момент под инициативой собрано уже более половины из необходимых 400 подписей.

Согласно правилам, собак на поводке разрешено выгуливать на пляжах Юрмалы с 1 ноября по 31 марта, а с 1 апреля по 31 октября выгул запрещен.

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