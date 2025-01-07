Самоуправления Айзкраукльского, Аугшдаугавского, Кекавского и Олайнского краев нарушили закон, необоснованно требуя определенного срока декларирования места жительства у жителей, которым жилищная помощь должна быть предоставлена в первую очередь, независимо от срока с момента декларирования, сообщили агентству LETA в Бюро госуполномоченного по правам человека.

Как указали в бюро, такими лицами, например, являются малообеспеченные люди, выселенные из арендуемого жилья по решению суда, оставшиеся без попечения родителей дети, малообеспеченные политически репрессированные и др.

Омбудсмен призвал самоуправления устранить эти нарушения до 1 апреля этого года.

Как указали в бюро, для получения жилищной помощи человек должен быть декларирован на территории соответствующего самоуправления. В 24 самоуправлениях в качестве обязательного условия для получения жилищной помощи не установлено никаких сроков декларирования.

Однако 19 самоуправлений установили конкретный срок, в течение которого человек должен быть декларирован на территории самоуправления, чтобы претендовать на помощь. Кроме того, как указало бюро, некоторые самоуправления установили непропорционально долгий срок с момента декларирования - пять лет и более, при этом после регистрации в очереди на жилье его получения приходится ждать несколько лет.

Омбудсмен призвал самоуправления до 1 апреля пересмотреть требования по срокам декларирования. По его мнению, разумный срок составляет от одного до трех лет.

"Безусловно, жилищная помощь в первую очередь должна предоставляться самоуправлениями социально уязвимым людям, и условие об определенном сроке декларирования в конкретном самоуправлении для получения такой помощи не улучшает их социальное положение. Судебная практика также подтверждает, что важным критерием предоставления социальной помощи является ее необходимость в конкретный момент, когда человек больше всего в ней нуждается", - подчеркнула руководитель отдела социальных, экономических и культурных прав Бюро госуполномоченного по правам человека Инета Резевска.

В бюро подчеркнули, что жилищная помощь наименее защищенным слоям населения в первую очередь предоставляется самоуправлениями, что является их автономной функцией в соответствии с законом.

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