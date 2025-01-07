Латвия намерена продолжать тесное сотрудничество с Литвой и союзниками по НАТО для укрепления региональной обороны от гибридной войны, направленной на критическую инфраструктуру в Балтийском море, заявил во вторник на встрече с новым министром обороны Литвы Довиле Шакалене министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В ходе беседы обсуждался ряд важных вопросов, среди которых укрепление регионального и двустороннего сотрудничества в сфере обороны, актуальные вызовы безопасности в Балтийском регионе, а также дальнейшее оказание помощи Украине.

Министры обороны подтвердили твердое намерение двух стран продолжать оказывать политическую, военную и гуманитарную помощь Украине, а также искать новые способы укрепления потенциала Украины в долгосрочной перспективе, отметили в министерстве.

Министр обороны Латвии поздравил литовскую коллегу со вступлением в должность, подчеркнув тесное сотрудничество двух стран в сфере обороны и совместный вклад в укрепление региональной безопасности.

Регулярные встречи и сотрудничество такого рода подтверждают намерение Латвии и Литвы работать вместе, чтобы укреплять региональную безопасность и защищать интересы и ценности НАТО и Европы, сообщили в министерстве.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !