На данный момент договоры с Национальной службой здравоохранения (НСЗ) подписали 51% поставщиков услуг здравоохранения, в том числе 73% больниц и 42% семейных врачей, сообщили представители НСЗ во вторник на заседании парламентской подкомиссии по общественному здоровью.

К настоящему моменту предложенные НСЗ новые договоры подписали 507 из 1209 семейных врачей. Комментируя возражения семейных врачей против условий договора, представители службы подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом договор "существенно не изменился". Переговоры с партнерами продолжаются, и по итогам переговоров НСЗ допускает возможность внесения изменений или пересмотра нынешней редакции договора.

В НСЗ сообщили, что ранее было 12 различных договоров об отдельных услугах, а сейчас создан единый договор для всех поставщиков медицинских услуг. Целью службы является внедрение в будущем электронной системы договоров.

В службе сообщили, что единый проект договора был разработан в 2023 году и после совещания 20 сентября 2023 года по его проекту медицинским учреждениям и практикам врачей было предложено до 20 октября 2023 года представить предложения и возражения. По словам НСЗ, в ходе разработки единого договора из поданных 108 предложений и возражений 55 учтены и еще 20 учтены частично.

Всего на данный момент договоры с НСЗ подписали 51% поставщиков медицинских услуг. Из 40 больниц их подписали 29, или 73%.

Как сообщалось, в суд с заявлением обратились 589 латвийских семейных врачей, которые сочли условия предложенных НСЗ договоров неприемлемыми. В суде это ходатайство планируется рассмотреть 10 января.

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