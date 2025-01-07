Учитывая, что только в понедельник формирующие правительство партии выдвинули критерии кандидату в президенты Банка Латвии, сейчас конкретного кандидата назвать еще нельзя, заявил руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц.

Он подчеркнул, что важно сначала найти лучшего кандидата, который устроит всех партнеров по коалиции, и после этого его можно было бы представить широкой общественности.

Юревиц подчеркнул, что кандидат должен соответствовать нескольким критериям: иметь безупречную репутацию и идеи о том, как ускорить развитие Банка Латвии и народного хозяйства, но главное - это должен быть человек, который с первого дня сможет работать в Латвии, в после "разгона" - и на международном уровне.

"На данный момент нет ничего, о чем официально можно было бы сообщить", - добавил Юревиц.

Уже сообщалось, что новые кандидаты на пост президента Банка Латвии могут быть предложены до 31 января.

21 декабря прошлого года истек первый срок должностных полномочий прежнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, а нового президента Банка Латвии Сейм не избрал.

Обязанности президента Банка Латвии в соответствии с решением Сейма до избрания нового президента исполняет заместитель президента Банка Латвии Марис Калис.

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