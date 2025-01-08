Утром в среду, 8 января, наблюдались сбой домашней страницы "vivi.lv" и мобильного приложения "Vivi" предприятия Pasažieru vilciens. Около 10 утра предприятие сообщило, что технические неполадки устранены и билеты можно вновь купить электронно.
Предприятие не объяснило пока причины утреннего технического сбоя.
Традиционно во время сбоя Pasažieru vilciens призывало приобретать билеты в кассах станций и у кондуктора. Дополнительная плата за покупку билета в поезде не взималась.
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