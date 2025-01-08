"Недавно я ознакомился с докладом Вооруженных сил, который был рассмотрен на президентском Военном совете, и полностью ясно, что хотя нам кажется, что 3,5% от ВВП на развитие наших возможностей НАТО - это много, этого не хватает. Нам нужно работать над увеличением оборонных расходов. Фактически до плюс-минус 4% от ВВП - это то, о чем нужно будет говорить в перспективе следующего года", - заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на традиционной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

Президент подчеркнул, что в сфере обороны многое предстоит сделать, и это "не только вопрос денег". По словам Ринкевича, "у нас проблемы с оборонной индустрией, и достаточно серьезные". "Не все, что нам нужно приобрести, доступно в ближайшее время", - сказал президент.

В свою очередь, премьер Эвика Силиня подчеркнула, что расходы Латвии на оборону и внутренние дела растут и продолжат расти.

"4% - это цифра, к которой можно стремиться. Самое главное оценивать те нужды, которые у нас есть. Ясно, что обустраивая Восточную границу, мы потратили достаточно много средств, чтобы чувствовать себя безопасно. Мы сделаем все необходимое, чтобы мы могли укрепить свою безопасность. 4% или это какие-то иные проценты, на мой взгляд, не самое важное, самое важное, что мы защищаем свою страну и делаем все необходимое для этого. Сейчас мы тратим много. Латвия в сравнении с другими странами НАТО тратит больше 3%. Мы уже близки к 4% - и это существенно. Но важно, чтобы мы могли приобрести то, что нам нужно. Оборонное предложение [на рынке оборонной продукции] в мире сейчас достаточно ограничено, поэтому мы в известной мере заинтересованы в развитии нашей собственной оборонной индустрии. И я вижу, что в этой сфере происходит развитие. Но охватить весь спектр никогда не будет возможно - ни в Латвии, ни в Балтии, ни даже возможно в Северном регионе, где мы живем. Важно, что мы вместе можем сотрудничать в НАТО, дополнять друг друга в потенциале и потребностях", - сказала Силиня.

По словам президента, если говорить об оборонных системах, то Латвия только в 2026-2027 году может получить то, что заказывалось в 2022-м, в том числе, ПВО.

Ринкевич, в свою очередь, напомнил, что в июне состоится саммит НАТО, на которым будет обсуждаться общая политика расходов Альянса.

Отвечая на вопрос, связано ли намерение повысить финансирование сферы обороны с заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что страны НАТО должны тратить 5% от ВВП, Ринкевич сказал, что он сам говорил об этом и раньше. Еще в ноябре президент Латвии обсуждал нужды с Национальными вооруженными силами, но и неизбежно нужно учитывать международный контекст, позицию союзников и США.

На вопрос, как и когда Латвия сможет достичь финансирования обороны в объеме 5% от ВВП, как настаивает Трамп, Ринкевич ответил, что пока не нужно торопиться и подробно комментировать такую перспективу рано.

"Высказывания останутся высказываниями". Ринкевич и Силиня о заявлениях Трампа о Гренландии, Канаде и Панамском канале

"Знаете, мы уважаем территориальную целостность каждого своего союзника. Мы считаем, что было бы очень хорошо, если бы эти вопросы решались все же, опираясь на общепринятые нормы международного права. И очень хотелось бы надеяться, что все же, что это сейчас больше вопрос риторики", - так прокомментировал президент Латвии последние высказывания Дональда Трампа о присоединении к США Гренландии, Канады и Панамского канала.

"Мне очень важно, чтобы мы действительно могли положиться на то, что одно - это высказывания, а другое какие-то действия. Я вижу, что очень важно соблюдать спокойствие... В первую очередь, нужно понимать, последуют ли какие-то действия, пока это высказывания, еще не состоялась инаугурация президента... И высказывания останутся высказывания", - сказала Силиня.

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