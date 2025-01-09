9 января 2005 года на Латвию обрушился ураган "Эрвин" - самый сильный и разрушительный за последние полвека. Были опустошены целые лесные массивы, затоплены порты и улицы городов, с домов сорвало крыши, и уже ранним утром большая часть страны осталась без электричества, отопления и телефонной связи.

Скорость ветра во многих частях страны достигала 40 метров в секунду, а наибольшие разрушения были отмечены в Курземе и прибрежных районах Рижского залива.

Тогдашний премьер-министр Айгарс Калвитис отметил, что ураган вызвал в Латвии невиданные разрушения, особенно нарушив связь и электроснабжение, что угрожало даже национальной безопасности.

В ответ правительство объявило в Латвии энергетический кризис.

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