В четверг, 9 января, гололед и местами снег затрудняют движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили порталу Delfi в государственном предприятии Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Скользкие участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по уборке дорог задействовано 80 единиц зимней служебной техники.
На главных дорогах страны движения затруднены:
на участке Таллинского шоссе (A1) от Берги до станции Звейниекциемса;
на участке Видземского шоссе (A2) от Риги до Сигулды;
на участке Валмиерского шоссе (A3) от Сталбе до Валки;
на всей протяженности Рижской окружной дороги (Саласпилс-Балтэзерс) (A4);
на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Риги до Пиекални;
на участке Лиепайского шоссе (A9) от Апшупского перекрестка до Аннениеки;
на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до Вентспилса;
на участке Резекненского шоссе (A12) от Резекне до Столбовки;
на участке дороги граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (A13) от Берзгале до Резекне;
на участке государственной региональной дороги Тинужи-Кокнесе (P80) от Рижской окружной дороги до поворота на Скривери.
На региональных дорогах движение затрудено в окрестностях Риги, Вентспилса, Талси, Тукумса, Добеле, Огре, Лимбажи, Валмиеры, Валки, Алуксне, Гулбене, Резекне и Прейли.
Работы по очистке дорог проводятся в приоритетном порядке, начиная с главных дорог, затем чистятся региональные дороги и дороги местного значения.
Водителям следует считаться с погодными условиями при планировании поездок - стоит оставлять дополнительное время на дорогу, выбирать соответствующую дорожному покрытию скорость, и соблюдать безопасную дистанцию.