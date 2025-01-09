на участке Таллинского шоссе (A1) от Берги до станции Звейниекциемса;

на участке Видземского шоссе (A2) от Риги до Сигулды;

на участке Валмиерского шоссе (A3) от Сталбе до Валки;

на всей протяженности Рижской окружной дороги (Саласпилс-Балтэзерс) (A4);

на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Риги до Пиекални;

на участке Лиепайского шоссе (A9) от Апшупского перекрестка до Аннениеки;

на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до Вентспилса;

на участке Резекненского шоссе (A12) от Резекне до Столбовки;

на участке дороги граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (A13) от Берзгале до Резекне;