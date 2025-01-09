Apledojums, sniegs, šoseja
Fоtо: LETA

В четверг, 9 января, гололед и местами снег затрудняют движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили порталу Delfi в государственном предприятии Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Скользкие участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по уборке дорог задействовано 80 единиц зимней служебной техники.

На главных дорогах страны движения затруднены:

  • на участке Таллинского шоссе (A1) от Берги до станции Звейниекциемса;

  • на участке Видземского шоссе (A2) от Риги до Сигулды;

  • на участке Валмиерского шоссе (A3) от Сталбе до Валки;

  • на всей протяженности Рижской окружной дороги (Саласпилс-Балтэзерс) (A4);

  • на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Риги до Пиекални;

  • на участке Лиепайского шоссе (A9) от Апшупского перекрестка до Аннениеки;

  • на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до Вентспилса;

  • на участке Резекненского шоссе (A12) от Резекне до Столбовки;

  • на участке дороги граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (A13) от Берзгале до Резекне;

  • на участке государственной региональной дороги Тинужи-Кокнесе (P80) от Рижской окружной дороги до поворота на Скривери.

На региональных дорогах движение затрудено в окрестностях Риги, Вентспилса, Талси, Тукумса, Добеле, Огре, Лимбажи, Валмиеры, Валки, Алуксне, Гулбене, Резекне и Прейли.

Работы по очистке дорог проводятся в приоритетном порядке, начиная с главных дорог, затем чистятся региональные дороги и дороги местного значения.

Водителям следует считаться с погодными условиями при планировании поездок - стоит оставлять дополнительное время на дорогу, выбирать соответствующую дорожному покрытию скорость, и соблюдать безопасную дистанцию.

Латвия

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