В четверг, 9 января, Сейм принял к рассмотрению поправки к Закону "О полиции", которые дадут, соответственно, полиции право сбивать или сажать дроны. Автор законопроекта - Министерство внутренних дел.

Сейчас право использовать специальные средства и применять огнестрельное оружие для перехвата, посадки или уничтожения устройств с дистанционным или автономным управлением есть у Государственной пограничной охраны и Национальных Вооруженных сил (НВС).

МВД считает, что в соответствии с законодательством Государственная полиция несет ответственность за охрану жизни и здоровья людей, имущества и общественных интересов от преступных угроз, в том числе связанных с использованием устройств дистанционного или автономного управления.

Поэтому закон будет дополнен нормой, предусматривающей, что сотрудник полиции, выполняя служебные обязанности, имеет право использовать специальные средства для перехвата, посадки или уничтожения устройств с дистанционным или автономным управлением, нанося им повреждения, если эти устройства используются с нарушением нормативных актов или есть основания полагать, что они применяются для совершения преступления.

Допуская, что управляющие такими устройствами часто могут быть недосягаемы или неслышимы, поправки предусматривают, что полиция будет иметь право применять огнестрельное оружие без предупреждения. Учитывая, что предупреждение в таких случаях практически невозможно, такой подход необходим для немедленного предотвращения угрозы.

Учитывая развитие технологий и растущее использование дистанционно управляемых устройств, таких как дроны, которые могут представлять угрозу общественной безопасности, необходимы эффективные решения для захвата, посадки или уничтожения таких устройств, подчеркнули в министерстве.

Поправки должны пройти три чтения в Сейме.

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