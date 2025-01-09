В четверг, 9 января, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону "Об обороте алкогольных напитков", предусматривающие ограничения времени торговли алкоголем в магазинах с 1 августа этого года. Также поправки вводят запрет на рекламные акции, дающие возможность приобрести несколько бутылок водки, вина, коньяка и любого иного спиртного напитка по сниженной цене, а также разрешают доставку алкоголя, приобретенного в интернете, только через шесть часов после оформления заказа.

За утверждение закона проголосовали 69 депутатов, против были 10 парламентариев от оппозиционной "Стабильности!". Не голосовали 7 депутатов от оппозиционной "Латвии на первом месте", 2 депутата от оппозиционного "Объединенного списка", и 2 депутата от фракции коалиционного Союза "зеленых" и крестьян.

Сейм отказался от первоначальной идеи повысить возрастной ценз для покупки алкоголя. Спиртные напитки можно будет по-прежнему приобретать с 18 лет, а не с 20 лет, как изначально настаивали некоторые парламентарии.

Временные рамки для магазинов

Сейчас алкоголь можно купить в магазинах с 8.00 до 22.00 в любой день недели. Сейм решил ограничить населения к спиртному временными рамками. С понедельника по субботу алкоголь можно будет покупать с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям — с 10.00 до 18.00.

Согласно закону, эти изменения вступят в силу 1 августа текущего года. Предприниматели, получившие лицензию на розничную торговлю алкоголем в местах, где время работы превышает установленные ограничения, должны будут подать заявление на перерегистрацию лицензии в Службу государственных доходов до 31 декабря следующего года.

Онлайн-торговля: шесть часов на "протрезветь"

Закон вводит ограничения и в сфере онлайн-торговли алкоголем. Доставка алкоголя, приобретенного на сайта или в мобильных приложениях, будет возможна не ранее чем через шесть часов после оформления заказа.

Запреты на рекламные акции

В целях сокращения импульсивных покупок вводится запрет на промоакции, предлагающие приобрести сразу несколько единиц алкогольных напитков по сниженной цене, а также на скидки на алкоголь в рамках программ лояльности для потребителей.

Поправки устанавливают запрет на рекламу цен и скидок алкоголя в печатных изданиях, рекламных брошюрах и публикациях, в кинотеатрах, на сайтах и в интернете, а также через почтовую рассылку (включая электронную почту). В местах розничной торговли алкогольными напитками также будет запрещена такая реклама. Вместо этого в торговых точках необходимо будет разместить хорошо заметное предупреждение о том, что употребление алкоголя негативно влияет на здоровье, запрещено продавать алкоголь несовершеннолетним, а также напоминание, что они не имеют права его покупать, употреблять или хранить.

Кроме того, устанавливается запрет на предложение бесплатного алкоголя в местах торговли и оказания услуг, независимо от наличия специальной лицензии, а также на предоставление алкогольных напитков в качестве подарка или компенсации.

Будет запрещено продавать алкоголь в игорных заведениях

Законопроект также предусматривает запрет на розничную продажу алкоголя для употребления на месте в местах проведения азартных игр — возле игровых автоматов, столов для карточных, костяных и рулеточных игр или других игровых устройств. Цель данной нормы — разделение двух вызывающих зависимость процессов, говорится в аннотации к законопроекту.

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