В четверг, 9 января, депутаты приняли к рассмотрению поправки к Регламенту работы Сейма, которые предусматривают, что Кабинет министров не реже, чем раз в два года должен будет отчитываться перед парламентом о том, что сделано и что будет сделано в сфере политики укрепления государственного языка. Автор законопроекта - "Новое Единство". Оппозиционное Нацобъединение уже напомнило премьерской партии о том, что следовало бы запретить депутатам Сейма общаться с журналистами латвийских СМИ на других языках кроме государственного.

Такой доклад Сейм должен будет рассматривать в преддверии 15 сентября, потому в официальном календаре эта дата отмечена как День государственного языка.

Доклад в парламенте должен представлять уполномоченный представитель Кабинета министров. Право выступить в открытых дебатах будет у одного из представителя от каждой парламентской фракции, а также у председателя Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. В этой же комиссии еще до рассмотрения доклада может состояться публичное обсуждение этого документа, в том числе, депутаты смогут затребовать дополнительную информацию.

"Государственный язык - один из важных ресурсов развития государства и членов общества. Это основа идентичности для нации, для национальной культуры государства, поэтому латышский язык является объединяющей ценностью для всех жителей Латвии. Существование латышского языка как единственного государственного - основа сплоченности общества", - говорится в аннотации к законопроекту: "Развитие и подъем государственного языка в большой мере зависит от реализуемых инициатив и предложений правительства и депутатов, которые направлены на укрепление и защиту государственного языка. Учитывая исторический опыт Латвии и то, что сейчас владение и использование латышского языка недостаточно, государству необходимо проводить позитивные мероприятия и усиленно защищать использование государственного языка, заботясь о том, чтобы латышский язык действительно исполнял свою функцию государственного языка. О языке надо заботиться, чтобы он был представлен наравне с другими, более распространенными языками. Важно реализовывать различные мероприятия по укреплению латышского языка в образовании, на рынке труда и в обществе в целом".

Впереди три чтения законопроекта в Сейме.

"Плагиат" законопроекта Нацобъединения?

Автор законопроекта - коалиционное "Новое Единство". В ходе дебатов депутат от оппозиционного Национального объединения Юргис Клотиньш напомнил, что изначально предложение обязать правительство докладываться о сделанном для укрепления госязыка предлагало именно Нацобъединение. Тогда большинство Сейма предложение оппозиции не поддержала.

"Спасибо "Новому Единству" за то, что поддерживаете предложения оппозиции, даже если их переформулируете своими словами, хотя местами почти дословно. Напомню также из исторической памяти, что президент государства Эгил Левитс, предыдущий президент Эгилс Левитс, был тем, кто уже несколько лет назад предлагал это Сейму и также напоминал в октябре прошлого года. Это также можно проверить в его аккаунте на платформе "X"", - сказал Клотиньш.

Также депутат от Национального объединения заявил, что нужно внести в законодательству норму, согласно которой депутат Сейма в общении со средствами массовой информации, зарегистрированными в Латвии, должен использовать государственный язык. "Мы тоже внесли это предложение, но оно не было поддержано. Однако я надеюсь, что когда-нибудь наступит момент, когда оно всё же будет одобрено", - сказал Клотиньш.

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