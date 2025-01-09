Парламентская Комиссия по национальной безопасности подготовила и подала в Президиум Сейма поправки к Закону Об иммиграции", которые установят, что гражданам стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) перед въездом в Латвию необходимо будет предоставлять информацию о цели поездки.

В аннотации к законопроекту указано, что после вторжения России в Украину, которое поддерживает также Беларусь, в регионе возросли риски, связанные с разведкой и гибридными угрозами. Чтобы предотвратить въезд в Латвию лиц, связанных со спецслужбами этих стран, с февраля 2022 года в Латвии был усилен контроль за миграцией.

В аннотации отмечается, что латвийские службы проводят усиленные проверки на пунктах пограничного контроля и на автодорогах для идентификации лиц, представляющих потенциальный риск. Службы оценивают иностранцев, чтобы определить возможные угрозы, начиная от разведывательной деятельности до терроризма.

Если выявлены риски, Служба государственной безопасности (СГБ) в сотрудничестве с другими учреждениями может запретить въезд или предоставить министру внутренних дел заключение о включении лица в так называемый "черный список", то есть список лиц, которым въезд в Латвию запрещен. Этот запрет является краткосрочным и может быть пересмотрен при следующей попытке лица въехать в страну.

Иностранцы, получившие документы на въезд и пребывание в Латвии, были проверены и оценены как не представляющие значительных угроз. Однако, учитывая различия в восприятии и допустимых рисках среди стран Европейского Союза и Шенгенского пространства, граждане России и Беларуси имеют разные возможности для получения таких документов и путешествий в пределах Шенгенской зоны. Например, Венгрия не применяет меры проверки безопасности к гражданам России и Белоруссии, указывают авторы законопроекта.

В аннотации отмечается, что бывают случаи, когда лица используют визу, выданную в другой стране Шенгенской зоны, чтобы въехать в Латвию. Шенгенские процедуры позволяют странам предоставлять свои заключения по запросам на выдачу виз, но это неэффективно для предотвращения въезда в Латвию лиц, связанных со спецслужбами. Латвийские учреждения имеют ограниченные возможности для проведения необходимых проверок и могут не быть осведомлены о нахождении иностранцев в Латвии.

Законопроект установит, что граждане стран СНГ перед въездом в Латвию обязаны будут предоставить информацию о цели поездки, времени и месте пребывания, маршруте, контактной информации, занимаемых должностях, о том, были ли они кандидатами на выборах, статусе должностного лица и службе в различных ведомствах.

За непредоставление этой информации или предоставление ложных сведений может быть наложен штраф до 400 единиц (2000 евро). Этот штраф сопоставим с санкциями за другие правонарушения аналогичного характера. Обязанность предоставлять информацию важна для предотвращения угроз государственной безопасности, поэтому ее невыполнение считается серьезным нарушением, объясняют авторы законопроекта.

Одновременно законопроект предусматривает исключения для лиц с дипломатическим иммунитетом или тех, кто совершает краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или обеспечения технической поддержки. Эти лица не обязаны предоставлять информацию перед въездом в Латвию.



Кроме того, Комиссия по национальной безопасности разработала поправки к закону о государственной границе Латвийской Республики, согласно которым гражданам стран СНГ разрешение на пребывание в приграничной зоне Латвии будет выдаваться только с согласия СГБ.

Закон о государственной границе предусматривает специальный пропускной режим для контроля пребывания лиц в приграничной зоне.

Лица в возрасте с 15 лет для пребывания в приграничной зоне должны иметь постоянный или временный пропуск, выданный Государственной пограничной охраной. Постоянный пропуск выдается лицам, имеющим недвижимое имущество в приграничной зоне, а пропуск сроком до одного года - лицам, которые планируют находиться в приграничной зоне. Работодатели могут запрашивать временные пропуска для своих сотрудников, если их пребывание в приграничной зоне связано с трудовыми обязанностями.

Предлагаемые изменения предусматривают, что гражданам государств СНГ такие пропуска будут выдаваться только с письменного согласия СГБ, если пребывание конкретного лица в этой зоне необходимо для осуществления основных прав и не констатировано угроз для национальной безопасности.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан) тесно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и культуры, и Россия использует это сотрудничество для получения интересующей ее информации.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !