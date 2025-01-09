В уголовном процессе о возможном растрате средств в связи с использованием специальных авиарейсов для командировок экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") право на защиту - у бывшего директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса. Это подтвердил в передаче Krustpunktā Латвийского радио генпрокурор Юрис Стуканс.

На просьбу журналиста агентства LETA подтвердить, был ли Цитсковскису присвоен статус подозреваемого или лица, в отношении которого начат уголовный процесс, Стуканс в эфире ответил, что "как минимум" экс-директору Госканцелярии присвоен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс. Однако уточнить, признан ли на данный момент бывший глава Госканцелярии подозреваемым, генеральный прокурор не смог.

"Статус — лицо, в отношении которого начат уголовный процесс, у него есть. Это я могу утверждать, поскольку он был вовлечен в процесс и допрошен. Таким образом, закон определяет, что в таких случаях лицо получает право на защиту", — пояснил Стуканс.

Учреждение, проводящее расследование — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) - еще в конце прошлого года подтвердило агентству LETA, что в деле фигурируют два лица, которые имеют право на защиту, и эти лица на момент предполагаемого совершения преступления работали в Государственной канцелярии.

Согласно закону, право на защиту имеет лицо, в отношении которого выдвинуто предположение или утверждение о совершении преступления. KNAB не раскрыло, какой из предусмотренных законом процессуальных статусов был присвоен этим двум лицам — статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс, или статус подозреваемого.

Как уже сообщалось, в конце марта 2024 года Генеральная прокуратура возбудила и передала KNAB уголовный процесс о возможной растрате, связанной с использованием чартерных авиарейсов для служебных поездок бывшего премьер-министра.

В ходе проверки Генеральной прокуратуры было установлено, что на организацию спецрейсов, которые проводились с 2021 по 2023 год, были израсходованы суммы, превышающие предусмотренные в договорах, заключенных с туристическими агентствами на организацию таких рейсов.

Учитывая указанные обстоятельства, прокурор принял решение начать уголовный процесс по статье Уголовного закона о возможной растрате в крупных размерах.

Государственный контроль в своей ревизии установил, что незаконные и неэкономные действия, связанные с организацией специальных рейсов для поездок Кариньша, привели к необоснованным расходам в размере около 545 000 евро в бюджетах Латвии и Совета Европейского Союза.

Как отметил Госконтроль, информация, полученная в ходе ревизии, свидетельствует, что принятие и реализация решений об использовании специальных рейсов для зарубежных командировок фактически осуществлялись как самим тогдашним главой правительства Кариньшем, так и его непосредственными подчиненными — Бюро премьер-министра и Государственной канцелярией. На тот момент бюро премьера возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), а Государственную канцелярию — Янис Цитсковскис.

Изначально в связи со скандалом вокруг рейсов Кариньша Цитсковскис был временно отстранен от должности. Это было сделано по распоряжению премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"). Решение было принято на основании обстоятельств, установленных промежуточным докладом служебной проверочной комиссии, и выявленных нарушений нормативных актов.

Позднее Янис Цитсковскис, которому было предложено понижение в должности, покинул высокий пост в Государственной канцелярии.

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