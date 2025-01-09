В начале этого года Совет юстиции объявит конкурс на должность генерального прокурора, стало известно агентству LETA. Действующий генеральный прокурор Юрис Стуканс в четверг, 9 января, в эфире программы Krustpunktā" Латвийского радио заявил, что как только начнется прием заявок, он объявит своё решение о выдвижении или отказе от участия. "Я думаю об этом, думал и в конце года. У меня есть аргументы как за, так и против," подчеркнул Стуканс.

Оценивая время, проведенное на высокой должности, Стуканс сказал, что в отношении работы прокуратуры "мы справились со всеми функциями". Говоря о своих личных заслугах, Стуканс признал, что были "разные неловкие или неудачные ситуации". Конкретные эпизоды он обсуждать не стал, но подтвердил, что одна из таких ситуаций связана с делом Леона Русиньша, обвиняемого в убийстве супруги.

Напомним, что после убийства Юрис Стуканс в интервью журналу Ieva Стуканс высказал критику в адрес адвоката погибшей, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты женщины.

Стуканс выразил удовлетворение тем, что за время его полномочий практически не было случаев, когда суд признал действия прокурора некачественными или неправильными. Вместе с тем он подчеркнул, что всегда есть возможность для совершенствования и развития, и в этом направлении нужно работать.

Бывший председатель коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Стуканс был единогласно утвержден Сеймом на должность генерального прокурора 18 июня 2020 года. Его кандидатуру выдвинул Совет юстиции.

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