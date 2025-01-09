На предстоящих летом выборах самоуправлений число избираемых депутатов будет меньше в Резекненском, Айзкраукльском и Добельском краях, предусматривает решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В этих краях ранее было по 19 депутатов, а теперь их число сокращено до 15.

По 15 депутатов также будут избраны в Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Алуксненском крае, Аугшдаугавском, Адажском, Балвском, Гулбенском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Ливанском, Лудзенском, Олайнском, Прейльском, Саласпилсском, Салдусском, Смилтенском, Валкском и Вентспилсском краях.

В свою очередь, в Баускском, Цесисском, Южнокурземском, Елгавском, Екабпилсском, Кекавском, Мадонском, Марупском, Ропажском, Сигулдском, Талсинском, Тукумском и Валмиерском краях будут избраны по 19 депутатов.

В Резекне и Вентспилсе будут избраны по 13 депутатов.

В Огрском крае будут избраны 23 депутата, а в Риге, как и прежде, будут избраны 60 депутатов самоуправления.

ЦИК определил число избираемых в муниципальные думы депутатов согласно закону о выборах в думы самоуправлений и на основании данных реестра физических лиц о численности населения на административных территориях самоуправлений на день объявления выборов дум самоуправлений 3 января этого года.

Выборы самоуправлений в Латвии пройдут 7 июня.

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