По прогнозам синоптиков, в субботу день пройдет без осадков, в воскресенье ожидается снегопад, а к понедельнику резко похолодает.

В субботу небо будет покрыто облаками, которые местами немного рассеются. В ряде районов ожидается небольшой снег, ночью на юге Курземе снег может усилиться. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

В воскресенье, начиная с севера Курземе, усилится северный ветер, на побережье ожидаются порывы до 19 метров в секунду, в Латгалии сохранится слабый ветер.

На большей части территории Латвии ожидается снег и мокрый снег, больше осадков возможно ночью и утром. Температура воздуха +1..-4 градуса, к вечеру похолодает.

По текущим прогнозам, в ночь на понедельник во многих районах на западе и в центре Латвии по мере рассеивания облаков и стихания ветра похолодает до -10..-15 градусов.

В начале следующей недели усилится западный, юго-западный ветер, на побережье ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха во вторник составит +1..+6 градусов.

На следующей неделе снег постепенно растает, однако в Видземе и Латгалии местами может сохраниться тонкий слой снега.

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