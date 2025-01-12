По результатам исследования, проведенного Латвийским университетом биологических наук и технологий, оказалось, что в Латвии, особенно в регионах, катастрофически не хватает ветеринаров. Порой бывает так, что на одного ветврача приходится до 10 000 пациентов!

Как отмечает lsm.lv, с подобной проблемой на сегодняшний день сталкиваются практически все страны Европы. И хотя в Латвии спрос на изучение ветеринарной медицины остается высоким, далеко не все, получившие образование в этой сфере, остаются в профессии.

По данным исследования, наибольшую нехватку ветврачей ощущают сельские жители и жители малонаселенных территорий. Больше всего ветеринаров работают в Риге и крупных городах, а например, в Латгале и Видземе их существенно меньше.

В среднем, один ветеринар обслуживает 1400 клиентов, но в Валке или Саулкрасты на одного ветврача приходится до 10 000 клиентов. Стоит также отметить, что в регионах доминируют врачи, работающие с домашним скотом, а специализированные услуги домашним животным весьма ограничены. Также на селе есть и другая проблема: доступность неотложной медпомощи животным, т.к. зачастую врач не выезжает на вызов или же эта услуга стоит слишком дорого.

Глава Латвийского общества ветврачей Илмарс Дуритис признает, что он не удивлен результата исследования, однако, по его мнению, вопрос о ветеринарной медицине в Латвии очень комплексный, и на него влияет не только количество ветеринаров, но также и зарплата, цены на оказание услуг, расходы на медикаменты, доступность инфраструктуры и понимание общества об отрасли.

По словам Дуритиса, ситуацию пока нельзя назвать критической, однако, когда придет осознание ситуации, может быть уже поздно. Для того, чтобы подготовить ветеринара, вузам требуется шесть лет. В Латвии на каждое из 50 бюджетных мест по программе обучения ветмедицине претендуют по 4 студента.

Ежегодно также предлагается 20-30 мест на платном обучении, туда часто привлекают иностранных студентов. В итоге, из 70 -80 студентов до диплома доходит лишь половина или меньше. Многие прерывают образование в первые два года обучения, когда становится ясно, что быть ветеринаром намного сложней и физически, и эмоционально, чем это кажется с самого начала.

При этом декан Факультета ветеринарной медицины Каспарс Коваленко также отмечает, что многие врачи бегут из отрасли, руководствуясь человеческими и психологическими апектами.

В Латвии до сих пор нет абсолютно никаких программ, которые помогли бы привлечь молодых специалистов в регионы.

В ближайшее время Министерство земледелия планирует провести презентацию исследования и начать обсуждение с представителями отрасли, чтобы найти решения по улучшению ветеринарной медицины в Латвии, сделать услуги более доступными и увеличить число ветеринаров, особенно в регионах.

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