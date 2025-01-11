По информации Firmas.lv, полномочия трех членов правления рижского муниципального предприятия SIA "Rīgas satiksme" продлены на пять лет, информирует агентство LETA.

Продлены полномочия председателя правления Джинеты Иннус и членов правления Инги Крукле и Яниса Голубева.

Как рассказал агентству LETA председатель правления "Rīgas satiksme" Айнарс Озолс, правление предприятия за пять лет вложило много сил в улучшение работы, изменение модели управления, внедрение системы управления рисками, совершенствование и повышение качества услуг, предоставляемых клиентам. Также было достигнуто снижение затрат на 16 миллионов евро по сравнению с 2019 годом.

"В результате предпринятых действий репутация компании значительно улучшилась в глазах клиентов, поставщиков и финансистов", — говорит Озолс.

За это время в рамках модернизации автопарка заключен контракт на закупку 52 электробусов, из них 35 автобусов уже год перевозят пассажиров, а еще 17 электробусов будут получены в середине этого года.

За пять лет средства Евросоюза были вложены на приобретение новых транспортных средств и развитие инфраструктуры общественного транспорта Риги. В целом проекты, реализованные с 2020 года и подлежащих реализации до конца 2026 года, обойдутся в 128,5 млн евро.

На данный момент успешно реализованы проекты фонда ЕС на сумму 83,4 млн евро.

После оценки проделанной работы и запланированных планов полномочия членов правления Rīgas satiksme Иннусы, Крукле и Голубева были продлены еще на пять лет, сообщил Озолс.

Согласно уставу компании, совет состоит из пяти членов правления. В правлении "Rīgas satiksme" также работают Гинтс Зельтиньш и Андрис Лубнанс.

В 2023 году SIA "Rīgas satiksme" работал с оборотом 184,044 миллиона евро, а прибыль предприятия составила 1,838 миллиона евро.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

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