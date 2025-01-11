Утром в субботу дороги во многих местах Латвии покрыты снегом и льдом, сообщили агентству LETA представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В компании констатируют, что утром 11 января снег и гололедица затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны в Курземе и Латгале, местами - в Земгале и Видземе.

В целях улучшения условий движения на работах по содержанию дорог задействовано 103 единицы техники зимнего сервиса.

Наиболее сложные условия движения - на Видземском шоссе (А2) на участке от Сигулды до поворота Рауна и от Виреши до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) на участке от Браслы до Сталбе, на Даугавпилсском шоссе (А6) ) на участке от Плявиняса до Патерниеков, на Лиепайском шоссе (А9) на участке от перекрестка Апшупес до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) на участке от Кудры до Вентспилса и на всем шоссе Лиепая-Руцава (А11).

Сложные условия движения также на Резекненском шоссе (А12) на участке от Екабпилса до Резекне и от Лудзы до Терехово, на шоссе Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми (А13) на участке от Гребнево до Берзгале и от Резекне до Медуми, а также на всей Даугавпилсской кольцевой дороге (А14).

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Риги, Елгавы, Бауски, Огре и Смилтене.

Жителям предлагают сообщать LVC о сложных условиях вождения или других наблюдениях, связанных с движением транспорта и дорожной обстановкой, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также через аккаунты компании в соцсетях "Х" и Facebook.

В субботу, 11 января, в Латвии ожидается пасмурная погода, некоторое время вероятны осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами в Курземе снежный покров увеличится на два-четыре сантиметра. На некоторых участках дороги будут скользкими.

Ветер будет слабым или умеренным, восточным, порывистый - вдоль побережья. Температура воздуха ночью и днем 11 января ​​сохранится в пределах -1...+2 градуса.

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