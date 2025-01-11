Жильцы многоквартирного дома рижского микрорайона Золитуде мучаются из-за постоянных перебоев с горячей водой. В доме авария за аварией. Из подвала периодически идет пар, а в доме пропадает горячая вода. При этом дом не старый и имеет накопления в ремонтном фонде, его обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks. И жильцы требуют решить этот вопрос, сообщает LSM+ в программе "Новый день".

В последнее время по субботам и воскресеньям жильцы девятиэтажки номер 7 на улице Паула Лейиня в Риге постоянно сидят без горячей воды. Управляет домом компания Rīgas namu pārvaldnieks

"Последние полгода в доме постоянно пропадает горячая вода. Управляющий не может справится с этой аварией, постоянно приезжают ремонтные бригады и до конца не могут все сделать. За прошедшие полгода примерно 8-9 раз мы были с отключённой водой и зачастую это было по 4-6 дней", — говорит жилец дома Дмитрий.

Авария следует за аварией. Приезжают сантехники, чинят, буквально на следующий день приходится вызывать их снова, говорят жильцы. В доме полный подвал пара и горячей воды.

"В течение последней осени у нас регулярно пропадает эта вода, потому что здесь что-то течет и пар. Приезжают мастера. Воды нет с четверга и пятницы — до понедельника или до вторника. Мастер сказал, что я вам в принципе кусочек заменю, но проблему это не решит. До следующего раза. Менять тут надо капитально. И следующий раз случился на следующий же день. И вот это постоянно происходит", — показывает коммуникации в подвале другой жилец — Валентин.

В доме есть новые коммуникации, в частности канализация. Но есть и старые железные трубы, чей профиль сильно сужен большими наростами ржавчины.

В управляющей домом компании Rīgas namu pārvaldnieks надеялись, что стальные трубы послужат еще по меньшей мере лет пять, поскольку всю систему горячего водоснабжения заменили в 2009 году.

"Конкретно эта система была заменена 16 лет назад. И по нормам мы ожидали, что еще какое-то время она послужит. Но в этом случае она стала ломаться сейчас", — констатировала представитель Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова.

Однако качество стальных труб подвело. Они оказались недолговечными. Впрочем, управляющая компания решила не затягивать с ремонтом, тем более что у дома есть накопления на ремонт в размере 50 тысяч евро.

"Мы приняли решение не чинить по частям, а заменить полностью систему распределения горячей воды под двумя подъездами. Это будет безопасней, экономически более выгодно и у жителей появиться уверенность в том, что система не будет ломаться дальше", — сказала Инита Кабанова.

Как сообщили в RNP, работы по полной замене горячего водоснабжения в доме на Паула Лейиня, 7 начнут в течение ближайших двух недель.

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