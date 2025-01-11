В Латвии и Риге нет места мечетям — с таким громким заявлением выступил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение). И добавил — он выступает категорически против укрепления ислама в Латвии. Сейчас мечетью для проживающих в стране мусульман служит Исламский культурный центр. Его представители заявили в эфире LSM+, что слова вице-мэра могут послужить поводом для иска в конституционный суд.

Мусульмане Латвии на молитву приходят в Исламский культурный центр — с 2004 года он функционирует как мечеть, хотя в классическом понимании ею не является. Муфтий Латвии Зуфар Зайнуллин рассказал, что верующим здесь становится тесно:

"Здесь проводятся пятничные молитвы, сейчас мы уже не помещаемся. Здесь больше 100 кв. метров помещение, приходится в две очереди проводить. Я бы хотел дать краткую историческую справку об исламе. Ислам в Латвии уже более 300 лет. За эти 300 лет никаких замечаний к нам никогда не было. Традиционная, одна из трех великих религий всего мира. Чувствуем себя комфортно. Соблюдаем свои обряды, следуем своей религии. Только спасибо Латвии можем сказать! Мусульманин согласно Корану может молиться везде. Для него везде — мечеть. Пока что мы удовлетворены этим помещением, сейчас у нас куплено еще помещение на Авоту, будем переходить туда, но все равно, я думаю, места не хватит для мусульман".

Следующим шагом могло бы стать создание канонической мечети: "Мы, конечно, мечтаем об этом. И следующий шаг должна быть мечеть классическая, она должна присутствовать. И по политическим соображениям, по этическим, культурным, историческим".

Не согласен с таким замыслом вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

"В Латвии и Риге нет места мечетям! Я против строительства подобных сооружений или укрепления такой религии в Латвии. У нас есть свои ценности и конфессии. Мы должны постоять за себя, никто другой этого не сделает", — написал политик в твиттере.

Строительство такого религиозного сооружение автоматически укрепляет соответствующую мусульманскую общину здесь, в Латвии, пояснил Ратниекс: "И поэтому таких специальных сооружений не должно быть. Есть центры, где происходят какие-то мероприятия, но пока, по моей информации, они не представляют собой рисков безопасности. А если будет такое сооружение, то это будет означать, что — добро пожаловать еще больше мигрантов в Латвию, и это только укрепит то, что уже случилось в Европе, и нам этого тут не надо".

Муфтий Зуфар Зайнуллин говорит: подобные высказывания от должностных лиц Латвии слышит впервые. Среди мусульман в Латвии много и тех, кто родился тут. Муфтий призывает не смешивать нелегальную миграцию с религией.

"Коран — это устав жизни мусульманина, который он старается соблюдать. Там написано, что мусульманин, которые проживает в немусульманской стране, должен соблюдать законы этой страны, если они категорически не противоречат исламу. Законов, которые противоречат исламу, в Латвии нет. Если господин Ратниекс не знал об исламе ничего совершенно и путает две вещи совершенно, (миграцию и ислам), я бы хотел услышать от него извинения за свои выступления. Если нет — то это уже ксенофобия, и здесь мы оставляем за собой право обратиться в Суд Сатверсме по вопросу разжигания межконфессиональной розни", - полагает муфтий.

Пока вопроса о строительстве мечети в повестке дня Рижской думы нет. Так аргументировали отказ прокомментировать высказывания вице-мэра в бюро мэра Риги Вилниса Кирсиса.

Но в случае, если думе придётся рассматривать этот вопрос, и он будет депутатами отклонен — не нарушит ли это Конституцию Латвии, где сказано, что у каждого есть права на свободу мысли, совести и религиозных убеждений? Инете Зиемеле, судья Суда Европейского союза, профессор RJA, напомнила, что и у мигрантов есть права.

"Согласно Международной конвенции мигрантов — и на осуществление равных прав, и на свободу религии, включая ее проявления. Вопрос — если есть запрос на проявление, возможно ли ее ограничить? Возможно. Так как свобода религии — не абсолютна. Но ограничения должны быть взвешенными, и должна быть конкретная цель. То есть если какие-то права людей не осуществляются — должна быть причина, почему, и она должна быть определена. Но любой отказ в любом случае будет оценен в суде — латвийском и потенциально за пределами Латвии", - говорит она.

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