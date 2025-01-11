Как воспринимать заявления избранного президента США по поводу Украины, Гренландии, Канады, Панамы? Что это — просто риторика или намёк на перекраивание карты мира? Научный сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики, лектор факультета социальных наук университета им. Страдиня Элина Вроблевска считает, что заявления Трампа не стоит воспринимать буквально — они нуждаются в интерпретации. Об этом она сказала в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4, сообщает LSM+.

Одним из таких интерпретаторов речей Трампа можно считать его спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кита Келлога. Недавно тот заявил: "Людям нужно понимать: он (Трамп) не пытается что-то дать Путину или россиянам. Он, на самом деле, пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать, что это будет справедливо и честно".

Как полагает Элина Вроблевска, Келлог в данном случае выступает как переводчик американского президента.

"Трамп известен своими громкими заявлениями. Но тут по вопросу Украины нужна определенная тонкость. Ты не можешь, как трактор, ехать вперед с этими своими лозунгами. Поэтому нужны интерпретаторы его речей. Я думаю, что роль Келлога — как раз быть переводчиком, который доносит, чего хочет Трамп на самом деле и какова вообще политика США, особенно по вопросу РФ и Украины", - заявляет латвийский политолог.

"В том, что говорит Трамп, есть своя логика. Но дело в том, как именно он это преподносит. Он думает не о том, как бы не расшатать внешнеполитическую ситуацию, а о том, как он выглядит в глазах своей аудитории", — объясняет Вроблевска.

Громкое заявление Трампа о том, что он сможет завершить войну в Украине за 24 часа, было типичной предвыборной риторикой, отмечает лектор факультета социальных наук университета им. Страдиня.

"Понятно, что прекратить войну за 24 часа невозможно. Администрация Трампа начинает понимать, чего реально они могут достичь и в какие сроки. И сейчас появились первые признаки возможной встречи Трампа и Путина", — говорит эксперт.

По мнению Вроблевской, действиями Трампа руководит нежелание проиграть.

"Ему важно сохранить свой имидж сильного лидера, важно показать, что он может достичь тех целей, которых не могли достичь демократы. Он не любит проигрывать. И если исход переговоров будет таков, что США будут выглядеть проигравшими, Трамп на это не пойдет. Поэтому сейчас очень важно объяснять ему через прессу и официальные разговоры, какие возможны сценарии по выходу из этой войны и как в этих сценариях будут выглядеть США", — считает собеседница Латвийского радио 4.

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