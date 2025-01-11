Утром 10 января на портале общественных инициатив MANABALSS.LV была опубликована инициатива об отмене дополнительной платы за услуги фармацевта при покупке рецептурных лекарств. В рекордно быстрый срок - всего за сутки - инициатива собрала свыше 10 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрели в Сейме.

Автором инициативы об отмене дополнительной платы за услуги фармацевта является Раймондс Грининьш.

По мнению Грининьша, нынешняя ситуация, когда за услуги фармацевта взимается дополнительная плата, которая зачастую ограничивается простой работой на компьютере, недопустима: такой подход не только создает ненужную финансовую нагрузку для пациентов, но и подрывает доверие к обещаниям правительства снизить стоимость лекарств.

Автор инициативы призывает внести изменения в положения Кабмина о принципах ценообразования на лекарства, чтобы снизить дополнительную финансовую нагрузку на граждан, особенно на тех, кто регулярно употребляет рецептурные препараты.

В первый день, 10 января, инициативу подписали более 5000 человек. 11 января к 12.00 она собрала необходимые для рассмотрения в Сейме 10 тысяч подписей, а к 15.00 количество подписей уже превысило 11 500.

Поскольку необходимое количество подписей собрано, на следующей неделе инициатива будет передана в Комиссию по мандатам, этике и представлениям Сейма.

Многие люди поделились информацией об инициативе и призывом подписаться в соцсети Facebook. Например, член партии Apvienība Jaunlatvieši" Глория Гревцова разместила в своем профиле Facebook видео об этой инициативе, которым за последние 24 часа поделились более 400 человек.

Ассоциация защиты интересов безработных и лиц, ищущих работу Латвии, также поддерживает данную инициативу, заявляя, что законодатель, приняв такие правила, очевидно, нарушил принцип правового доверия, поскольку при введении такой инициативы не был установлен переходный период что люди могут подготовиться к таким изменениям в правилах.

По мнению ассоциации, такое необдуманное решение затрагивает наиболее социально наименее защищенные группы общества - пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных жителей.

Представители фармацевтической отрасли также неоднократно выражали обеспокоенность по поводу реализации новой реформы цен на лекарства, заявляя, что реформа не является разумной и ставит под угрозу возможность пациентов своевременно получать необходимые лекарства.

Латвийская ассоциация фармацевтической помощи и Ассоциация производителей лекарств заявили, что реализацию этой реформы следует оценить и отложить.

Также представители отрасли призвали снизить ставку налога на добавленную стоимость на лекарства и расширить перечень компенсируемых лекарств и диагнозов, чтобы уравнять цены с соседними странами.

Правительство утвердило новую модель наценки на лекарства 16 июля прошлого года, чтобы способствовать снижению цен на рецептурные лекарства. Реформа цен на лекарства вступила в силу 1 января этого года, хотя изначально ожидалось, что изменения введут с 1 ноября 2024 года. После нескольких месяцев возражений со стороны фармацевтической отрасли был сделан компромиссный шаг.

Министерство здравоохранения ранее сообщило, что новая модель наценки предполагает отказ от непрозрачного процентного подхода в механизме наценки для оптовиков и аптек, что может мотивировать аптеки продавать пациентам более дорогие лекарства вместо препаратов равной эффективности, которые дешевле. Вместо этого существует одна фиксированная наценка на все компенсируемые лекарства и рецептурные лекарства на упаковку независимо от цены для оптовиков и фиксированная наценка в трех ценовых группах для аптек.

Согласно новой модели цен на лекарства, за распространение одной упаковки рецептурных лекарств для оптовиков установлена ​​фиксированная надбавка в размере 0,5 евро. Также введена плата за выдачу рецептов – жители Латвии должны платить 0,75 евро за рецепт, а государство будет платить крупным аптекам еще 0,75 евро за каждую услугу по рецепту. Единственным аптекам в населенных пунктах государство будет платить доплату в размере 1,75 евро.

Цена лекарства производителя не должна превышать цену в Литве и Эстонии, в аптеке также должна быть указана цена в системе компенсации на лекарства, отпускаемые по рецепту, вне компенсации.

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