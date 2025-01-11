"Латвия переживает нелегкие времена, но можно с уверенностью сказать, что ее будущее в надежных руках", заявил президент Эдгар Ринкевич на церемонии присяги Земессардзе и церемонии торжественной клятвы новобранцев в Музее Рождественской битвы.

Президент Латвии принял участие в церемонии присяги 52-го батальона боевого обеспечения Земессардзе и торжественной церемонии клятвы яунсаргов в Музее Рождественской битвы в Валгундской волости Елгавского края.

В своей речи глава государства отметил, что это особое место и день, потому что "именно здесь более ста лет назад латвийские воины сражались с врагом, в сердце своем уже думая о Латвии, о стране, которая была создана очень скоро".

"Нас ждут непростые времена, но, видя такое количество яунсаргов, я абсолютно уверен, что наше будущее в надежных руках. Поэтому сегодня, отмечая Рождественскую битву и вспоминая всех, кто более ста лет назад сражался за Латвию, давайте возьмем у них мужество, силу и силу воли. Давайте всегда помнить, что вся наша ответственность в наших руках. Наша Латвия в наших руках", - заключил Ринкевич.

Рождественские бои были одними из самых масштабных и напряженных сражений, происходивших на территории Латвии во время Первой мировой войны. Они происходили с 23 по 29 декабря 1916 г. по старому стилю или с 5 по 11 января 1917 года по новому стилю.

В этих боях латышские стрелковые полки под руководством генерала Аугуста Мисиньша без артиллерийской поддержки смогли прорвать немецкий фронт в районе Большой Тирельпурвы и прорваться к Ложметейкалнсу.

11 января 34 гражданина Латвии, добровольно пришедшие на службу, приступили к пятилетней военной службе в Земессардзе, сообщили агентству LETA в штабе Земессардзе.

Пятилетняя служба национальной обороны в Земессардзе для этого призыва будет реализована в 53-м пехотном батальоне 1-й Рижской бригаде Земессардзе, 36-м батальоне боевого обеспечения 3-й Латгальской бригады Земессардзе и 45-го боевого батальона 4-й Курземской бригады поддержки.

Военнослужащих Службы национальной обороны будут обучать опытные профессиональные военнослужащие, специалисты и сотрудники Земессардзе. Юноши будут служить в Земессардзе в общей сложности пять лет, принимая участие в подготовке не менее 28 дней в году. Обучение будет проходить как по выходным, так и в лагерях полного цикла, а также будет подготовка по военной специальности.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !