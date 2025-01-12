В воскресное, 12 января, с утра из-за снега и гололеда движение затруднено на государственных и региональных автодорогах по всей стране, сообщили представители ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC) агентству LETA.

Для улучшения дорожных условий в работы по содержанию дорог вовлечены 145 единиц зимней дорожной техники.

Затрудненные условия для движения на государственных главных автодорогах:

Таллинское шоссе (A1);

Видземское шоссе (A2);

Валмиерское шоссе (A3);

Рижская окружная дорога на этапе Саласпилс-Балтезерс (A4);

Рижская окружная дорога на этапе Саласпилс-Бабите (A5);

Даугавпилсское шоссе (A6);

Баусcкское шоссе (A7);

Елгавское шоссе (A8);

Лиепайское шоссе (A9);

Вентспилсское шоссе (A10);

Дорога Лиепая-граница Литвы (Руцава) (A11)

Резекненское шоссе (A12) по всему участку;

Дорога от граница с Россией (Гребнево) – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы (Медуми) (A13);

Даугавпилсская окружная дорога (A14);

Резекненская окружная дорога (A15);

Государственная региональная дорога Тинужи-Кокнесе (P80).

Особо сложный для движения участок на государственных главных автодорогах - Таллинское шоссе (A1) на участке от Звейниекциемса до Айнажи.

На региональных автодорогах движение затруднено по всей Латвии.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, выделять дополнительное время на дорогу, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Актуальную информацию о дорожных условиях на государственной дорожной сети можно найти на карте на сайте ГАО Latvijas valsts ceļi по адресу www.lvceli.lv.

О затрудненных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, призывают сообщать в ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC), позвонив на круглосуточный бесплатный информационный телефон 80005555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.

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