Государственная служба лесного хозяйства (VMD) обращается к жителям с просьбой сообщать о следах присутствия волков, включая обнаруженные следы, экскременты, а также останки задранных животных, чтобы получить максимально полное представление о распространении волков в Латвии.

VMD подчеркивает, что собранная информация имеет важное значение для принятия решений и обеспечивает устойчивое управление охотничьими ресурсами.

Руководитель отдела охоты VMD Валтерс Лусис отмечает, что дополнительная информация о присутствии волков после окончания сезона охоты позволяет объективнее оценить влияние охоты на распространение этих животных. Это также поможет дать аргументированные ответы на вопросы о том, размножились ли волки в Латвии в избыточных количествах или их численность сократилась из-за охоты.

Служба рекомендует использовать приложение Mednis для отправки фотографий следов и координат GPS.

Также VMD напоминает, что волк в Латвии является особо охраняемым видом с ограниченным использованием. Охота на волков разрешена строго в определенных количествах с целью поддержания благоприятного состояния их популяции.

Ранее сообщалось, что сезон охоты на волков 2024/2025 года завершился в конце декабря после достижения установленного лимита в 300 отстрелянных животных.

Больше всего волков было отстреляно в Мадонском крае — 30 животных, далее следует Валмиерский край с 24 отстрелянными волками, Кулдигский край с 22 волками и Екабпилс, Айзкрауклес и Салдус края, где отстреляли по 20 волков в каждом. По одному волку было отстреляно также в Ливанском, Марупском, Олайнском, Ропажском и Вараклянском краях.

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