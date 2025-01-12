Оценка жителями работы Рижской думы существенно не изменилась, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS, проведенного в ноябре 2024 года. Согласно результатам, 41% опрошенных рижан положительно оценили работу думы, тогда как 47% высказали негативную оценку. Выборы в Рижскую думу состоятся 7 июня этого года.

В мае прошлого года положительно оценивали работу думы 42% опрошенных, а отрицательно — 46%.

Очень положительно работу думы оценили 2,5% респондентов, а скорее положительно — 38,3%. В то же время очень негативно работу думы оценили 8,2%, а скорее негативно — 38,6%.

Самую высокую оценку в ноябре 2024 года получили услуги водоснабжения и канализации, которые положительно оценили 82% опрошенных. Качество коммунальных услуг оценили положительно 74%, услуги общественного транспорта, обеспечение теплоснабжения и заботу о культурной жизни города — по 73% респондентов.

Устройство и содержание парков, скверов и зеленых зон, а также обеспечение общественного порядка и безопасности в Риге положительно оценили 67% респондентов. Уличное освещение оценили положительно 65%,обращение с бытовыми отходами — 64%, содержание школьных зданий — 62%, детских садов — 59%, а продвижение здорового образа жизни и спорта — 58% опрошенных рижан.

В других сферах менее половины респондентов дали положительную оценку. Снижение коррупционных рисков в работе самоуправления положительно оценили лишь 16% опрошенных.

Согласно данным SKDS, подобные опросы проводятся с 1997 года. Минимальную положительную оценку работа Рижской думы получила в феврале 2009 года, когда ее поддерживали лишь 22% опрошенных. В тот период Рижскую думу возглавлял Янис Биркс (TB/LNNK).

Максимальная положительная оценка работы думы была зафиксирована в ноябре 2012 года, феврале и августе 2013 года, когда работу думы положительно оценивали 77% рижан. Тогда мэром Риги был Нил Ушаков ("Согласие").

Опрос проводился с 1 по 17 ноября, в ходе которого в местах проживания опросили 805 жителей Риги в возрасте от 18 до 75 лет.

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