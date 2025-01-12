В воскресенье в полдень на Тукумской линии наблюдаются задержки в движении поездов, свидетельствует опубликованная информация АО Pasažieru vilciens (PV).

Поезд Рига (10:30) – Слока (11:20) из-за технических причин стоит на остановке Приедайне. Предполагаемая задержка составляет около 80 минут.

Поезд Рига (11:00) – Слока (11:50) из-за погодных условий движется с задержкой примерно в 30 минут.

Предполагаемая задержка поезда Слока (12:09) – Рига (12:59) составляет около 20 минут, а поезда Слока (12:39) – Рига (13:29) – около часа.

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