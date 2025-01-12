Треть рижан (33%) считает, что в границах Риги, включая Старый город, льготы для электромобилей следует полностью отменить, применяя такие же условия, как для других транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные опроса жителей Риги, проведённого исследовательским центром SKDS в конце прошлого года.

Немногим более пятой части опрошенных (23%) считают, что ничего менять не нужно и следует сохранить существующий порядок. Еще 22% поддерживают идею разрешить бесплатную парковку в пределах Риги только на один час, а затем взимать плату наравне с другими транспортными средствами. Еще 8% полагают, что бесплатную парковку для электромобилей следует отменить в Старой Риге, сохранив такую льготу в остальных районах.

Опрос также показал, что респонденты, которые ежедневно или почти ежедневно пользуются легковыми автомобилями, чаще высказываются за отмену льгот. Среди них 39% считают, что электромобили должны подчиняться тем же условиям, что и другие транспортные средства. 26% высказались за сохранение текущего порядка, 22% предложили разрешить бесплатную парковку только на час, а затем взимать плату, и 8% считают, что в Старой Риге бесплатную парковку следует отменить, но оставить в других районах.

"Наиболее выражено недовольство тем, что Старый город практически превратился в бесплатную стоянку для электромобилей. Конечно, здесь нужно проанализировать все за и против, но я полагаю, что одним из решений может быть ограничение бесплатной парковки в Старой Риге до двух часов," — заявил председатель Комитета по вопросам транспорта и дорожного движения Рижской думы Олафс Пулкс ("Новое Единство").

В настоящее время действующий порядок позволяет парковать электромобили в пределах Риги бесплатно.

В опросе приняли участие 805 жителей Риги в возрасте от 18 до 75 лет.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !