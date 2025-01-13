В понедельник утром были задержки в движении поездов на Елгавской линии, сообщает АО Pasažieru vilciens (PV).
Поезд Рига (06.35) - Елгава (07.21) идет с задержкой около 25 минут из-за проблем с железнодорожной инфраструктурой.
Поезд Елгава (06.38) - Рига (07.25) остановлен на остановке Олайне из-за ожидания встречного поезда. Ожидаемая задержка составляет около 30 минут.
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