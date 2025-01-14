Владение русским - желательно. SAB приглашает на работу специалистов по обработке данных и аналитиков информационной безопасности

Бюро по защите Сатверсме (SAB) объявило открытый конкурс на должности специалиста по обработке данных и аналитика информационной безопасности, сообщили агентству LETA в SAB. До сих пор SAB, учитывая специфику службы, самостоятельно обращался к потенциальным кандидатам для привлечения новых сотрудников. Однако в мае 2022 года SAB впервые в своей истории объявил публичную вакансию, приглашая аналитиков присоединиться к своей команде.

Обязанности специалиста по обработке данных включают работу с аудио- и видеоматериалами: обработку данных и представление результатов в текстовом формате, анализ и интерпретацию аудио- и видеоданных с использованием знаний в области языка, культуры и социальных процессов.

К требованиям относятся: точность и ответственность, интерес к событиям и процессам в обществе и мире, базовые навыки работы с компьютером и готовность их углубить, а также знание русского языка.

Обязанности аналитика информационной безопасности включают сбор и анализ доступной информации и чувствительных источников, идентификацию потенциальных рисков, связанных с защитой информации, и подготовку отчетов о выявленных рисках в сфере информационной безопасности.

SAB указало в качестве требований аналитическое и логическое мышление, интерес к событиям и процессам в обществе и мире, умение самостоятельно планировать и организовывать свою работу, навыки анализа больших объемов информации, высокую степень ответственности и дисциплинированность, способность работать в команде, а также работать в условиях повышенного стресса. Кроме того, желательно знание английского языка и еще одного иностранного языка.

Кандидаты также должны соответствовать требованиям, установленным 20-й статьей Закона "О службах госбезопасности".

Эта норма предусматривает, что должностным лицом или сотрудником служб госбезопасности может быть лицо, которое является гражданином Латвии, достигло возраста не менее 18 лет, имеет высшее образование и соответствует требованиям закона "О государственной тайне" для получения специального разрешения на доступ к государственной тайне. Также сотрудником спецслужбы может стать лицо, чье состояние здоровья, психологические качества и физическая подготовка соответствуют требованиям для выполнения служебных обязанностей.

В SAB могут работать лица, которые не были осуждены за умышленное преступление и в течение последних пяти лет не были уволены из служб госбезопасности, военной или иной государственной службы с применением дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы или освобождения от должности.

SAB предлагает для обеих должностей стабильную заработную плату, социальные гарантии и долгосрочное сотрудничество.

Для подачи своей кандидатуры SAB приглашает отправить резюме и мотивационное письмо на электронный адрес darbs@sab.gov.lv. Все кандидаты получат ответ на свою заявку в течение двух недель после ее отправки. Тем, чья кандидатура будет рассматриваться для работы в SAB, следует учитывать, что процесс проверок может занять от трех до шести месяцев.

SAB также приглашает присоединиться к своей команде администраторов сетевого оборудования и специалистов по электромагнитным измерениям. Кроме того, специалисты из различных областей могут подать заявку, чтобы стать аналитиками SAB или специалистами по разведке/контрразведке.

До сих пор SAB, учитывая специфику службы, самостоятельно обращался к потенциальным кандидатам для привлечения новых сотрудников. Однако в мае 2022 года SAB впервые в своей истории объявил публичную вакансию, приглашая аналитиков присоединиться к своей команде.

SAB является государственной службой безопасности, основные задачи которой включают разведку, контрразведку и защиту государственной тайны. Бюро предоставляет высшим государственным должностным лицам информацию, необходимую для укрепления национальной безопасности Латвии и защиты от внешних и внутренних угроз. SAB также является частью разведывательного сообщества НАТО и Европейского Союза, ежедневно тесно сотрудничая с партнерами в западных странах.

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